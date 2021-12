Aragonès confirma que les escoles obriran després de Reis malgrat preveure un gener «complicat»

El president confia que l'increment de casos a l'inici del 2022 no col·lapsi el sistema sanitari

Actualitzada 24/12/2021 a les 09:44

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu un gener «complicat» per la covid-19. Tot i això, en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio, el cap del Govern s'ha mostrat confiat que l'increment de casos «no col·lapsi» el sistema sanitari. Encara sobre la situació sanitària, Aragonès ha confirmat que les escoles obriran després de Reis: «No hi ha cap indicador que digui que no hagi de ser així. No està damunt la taula».El president, que ha fet l'entrevista a distància, des d'una escola de Primària de Santa Coloma de Gramenet, també ha augurat que altres territoris d'Espanya acabaran prenent «els pròxims dies» les mateixes mesures que s'apliquen a Catalunya des d'aquesta matinada.