La justicia avala el toc de queda nocturn i el límit de 10 persones a les reunions

Les mesures entraran en vigor a partir d'aquesta mitjanit

Actualitzada 23/12/2021 a les 13:07

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el toc de queda nocturn i la limitació de reunions a un màxim de 10 persones, com va sol·licitar la Generalitat per a atallar els contagis en la sisena onada del coronavirus.En la seva resolució, la sala contenciosa de l'Alt Tribunal català autoritza per als pròxims 14 dies que la Generalitat apliqui un toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada en poblacions de més de 10.000 habitants i amb una incidència acumulada de més de 250 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa afectarà unes 126 localitats catalanes, entre elles Barcelona i les altres capitals de província.El TSJC, que ha avalat les restriccions que ha sol·licitat la Generalitat en contra del criteri de la Fiscalia, limita així també les reunions a un màxim de 10 persones, tant en l'àmbit públic i privat, excepte en els nuclis de convivència, manifestacions i actes polítics, i valida el 70% de l'aforament en actes religiosos i cerimònies civils.