Salut preveu obrir la franja 40-49 en els propers dies

Cabezas diu que hi ha dosis suficients: 160.000 fins al 31 de desembre i 400.000 fins al 31 de gener

Actualitzada 22/12/2021 a les 09:08

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que estan trobant que hi ha gent que està posposant la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 fins després de Nadal. Ho fan per evitar trobar-se malament, segons explica, i ha alertat que el risc que corren és el de contagiar-se mentre esperen. «És un problema amb el que ens estem trobant i que ens preocupa», ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia'. Cabezas ha assegurat que hi ha dosis suficients per totes les franges obertes. De fet, hi ha 160.000 cites fins al 31 de desembre i 400.000 fins al 31 de gener. Salut preveu obrir la franja de 40 a 49 anys «en els propers dies».