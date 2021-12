Paral·lelament, prioritza el reforç per als majors de 60 i per als vacunats de qualsevol edat amb AstraZeneca i Janssen

Actualitzada 21/12/2021 a les 16:25

Paral·lelament, Salut prioritza la dosi de record per a les persones majors de 60, que són les que poden tenir més complicacions en cas d'infecció; també, als vacunats amb AstraZeneca i de Janssen de qualsevol edat que faci més de tres mesos de l'última dosi. Rebre la dosi de reforç augmenta la immunitat, l'allarga i ajuda a reduir el risc d'ingressar a l'hospital. Els nivells de protecció poden començar a disminuir amb el temps i la dosi de record és també la prevenció més efectiva davant la variant òmicron.

Les persones de 55 a 59 anys ja poden demanar hora per rebre la tercera dosi de la covid-19, després que Salut hagi obert aquest dimarts a les 14 h aquest grup d'edat al portal de vacunació. Aquest dimecres ho farà per al grup de 50 a 54 anys.Els responsables sanitaris insisteixen en els darrers dies en la importància de rebre la tercera dosi quan toqui per augmentar la protecció davant la variant òmicron i més en plena sisena onada. També recalquen que cal demanar cita prèvia.La cita es pot demanar a vacunacovidsalut.cat. Podran rebre la vacuna si fa més de sis mesos que van rebre la segona dosi de Pfizer o Moderna, i de tres si es van vacunar amb Astrazeneca.