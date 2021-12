La rifa de Nadal 2021 deixa gairebé 35 MEUR a Catalunya en tercers, quarts i cinquens premis

El tercer premi porta la sort a Calella i Granollers

Un quart premi molt repartit

Cinc cinquens premis

La grossa passa de llarg de Catalunya

El tercer premi, el 19517, ha sortit a les 11.32 i ha deixat 17.500.000 euros a Calella. La sort l'ha repartit principalment el bar Pepe's, amb 15 MEUR. L'establiment juga des de fa anys al 19517, quan el sogre de l'actual propietari va començar a vendre loteria de Nadal. La zona, molt apartada del centre del poble, vivia deprimida i la crisi econòmica havia obligat a baixar la persiana als locals comercials d'aquest niu de blocs de pisos. Només el bar es mantenia encara dempeus.A Granollers, la sort ha deixat 7,5 MEUR d'aquest mateix tercer premi. Entre els agraciats que s'han apropat a l'administració número 5, al cèntric carrer de la Mare de Déu de Núria, un home que el 12 de desembre va ser l'únic encertant del Gran Premi de la Primitiva, amb 93.733 euros. Aquest dimecres duia dos dècims del número premiat.Catalunya ha rebut 1,5 MEUR d'un quart premi molt repartit arreu de l'Estat, el 42833. Aquest ha repartit set sèries a Barcelona, Esplugues de Llobregat, Begues, Montgat, Sort i Vila-seca. En concret, a Barcelona han caigut 400.000 euros per la venda de dues sèries, totes dues en administracions al passeig de Fabra i Puig, i 60.000 més per tres dècims venuts en dues administracions més.A Begues s'ha venut una sèrie a l'administració 1, al número 7 de la plaça de l'Ateneu i a Esplugues de Llobregat a la número 4, al 26 del carrer Doctor Manuel Riera. També s'ha venut una sèrie del 42833 a la Bruixa d'Or de Sort; a l'administració 1 de Vila-seca, al 47 de l'avinguda Ramon d'Olzina; i a la número 1 de Montgat, al Mercat de la plaça de La Mare.Per últim, una administració de Castelldefels ha repartit un dècim i una altra de Sabadell un més, tots dos premiats amb 20.000 euros.Dels 8 cinquens premis repartits, cinc han deixat diners a Catalunya. El primer a sortir, el 92051 ha agraciat amb 60.000 euros Camprodon. Allà, l'administració 1, situada al número 57 del carrer València ha venut una sèrie.Un altre cinquè premi, el 70316, ha repartit 106 sèries a Barcelona (6.360.000) i 30 a Lliçà d'Amunt (1,8 MEUR). A la capital catalana, la sort l'ha repartit l'administració 216, al barri de Sant Andreu del Palomar. A Lliça d'Amunt l'encarregada ha estat l'administració 2, al carrer Pompeu Fabra.Un altre cinquè, el 24198, ha repartit 120.000 euros a Catalunya. 60.000 d'aquests a través d'una sèrie venuda a l'administració 90 de Barcelona. Aquesta mateixa administració és la que ha venut part d'un dels quarts premis, el 42833. De la seva banda, la Bruixa d'Or de Sort ha repartit 60.000 euros del mateix cinquè premi.Barberà de Vallès (Vallès Occidental) ha rebut també 60.000 euros del 2671, un altre cinquè premi. Per últim, el darrer cinquè premi, el 89109, ha deixat 6.000 euros a Piera i 6.000 a Almacelles, a través de la venda d'un dècim en cadascun d'aquests municipis.La grossa s'ha fet esperar i no ha sortit fins 12.12 hores. El 86148 no ha deixat cap premi a Catalunya. Aquest 2021, el premi gros l'han repartit Madrid, las Palmas de Gran Canaria, Santoña i Ayamonte.A Madrid, s'han venut 129 sèries a l'administració 458, situada a l'estació d'Atocha, i una més a la 267, al número 143 del carrer Toledo. També s'han repartit 40 sèries a l'administració 54 de las Palmas de Gran Canaria, ubicada al centre comercial El Mirador. Per últim, han venut una sèrie l'administració 1 de Santoña, al carrer número 5 del carrer Cervantes; i la número 2 d'Ayamonte, al número 1 del carrer Angustias.El premi està dotat amb 4 milions la sèrie, 20.000 euros per euro jugat i 400.000 per dècim.El segon premi, el 72119, s'ha venut íntegrament a Basauri (Biscaia) i el sego quart, el 91179, ha caigut principalment a Pontevedra i Jaén, però també s'han venut sèries a Alacant, Logroño, Getafe, Múrcia i Toledo.