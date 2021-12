Els vacunats no hauran de fer quarantena si són contacte estret

La conselleria admet «importants dubtes» però ho justifica per evitar «més desconcert» entre ciutadania i sanitaris

Actualitzada 22/12/2021 a les 11:52

El Departament de Salut seguirà finalment la recomanació estatal i estipularà que les persones vacunades no hauran de fer quarantena si són contacte estret. Així, Salut fa marxa enrere i no introduirà canvis pel que fa les quarantenes que quedaran com actualment: les persones correctament vacunades no han de fer una quarantena si han estat contactes estrets d'una persona positiva de covid-19. En un comunicat, el Departament admet que el nou protocol estatal genera «importants dubtes sobre la seva aplicabilitat» però justifica que el seguirà per evitar «més desconcert» entre la ciutadania i els professionals sanitaris.