Els majors de 50 anys ja poden demanar cita per vacunar-se de la tercera dosi

També els vacunats amb AstraZeneca i Janssen de qualsevol edat

Actualitzada 22/12/2021 a les 07:20

Les persones de més de 50 anys ja poden demanar cita per vacunar-se de la tercera osis a través de vacunacovidsalut.cat . Per rebre aquesta dosi de reforç cal que hagin passat sis mesos a partir d'haver rebut la pauta completa de Pfizer o Moderna.Paral·lelament, Salut prioritza la dosi de record per a les persones majors de 60, que són les que poden tenir més complicacions en cas d'infecció; també, als vacunats amb AstraZeneca i de Janssen de qualsevol edat que faci més de tres mesos de l'última dosi. Rebre la dosi de reforç augmenta la immunitat, l'allarga i ajuda a reduir el risc d'ingressar a l'hospital. Els nivells de protecció poden començar a disminuir amb el temps i la dosi de record és també la prevenció més efectiva davant la variant òmicron.Els responsables sanitaris insisteixen en els darrers dies en la importància de rebre la tercera dosi quan toqui per augmentar la protecció davant la variant òmicron i més en plena sisena onada. També recalquen que cal demanar cita prèvia.