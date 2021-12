Oriol Mitjà reclama encara més restriccions i demana suprimir cavalcades i endarrerir la tornada a escola

Més vacunes

Les recomanacions del consell assessor plantejaven les mesures recollides en el nivell màxim d'un document del Consell Interterritorial. «Tocava passar d'1 a 4, el conseller s'ha quedat en un nivell 2-3», ha exemplificat. En tot cas, ha dit que no és desencertat i que ha d'ajudar a aturar l'expansió del virus.Ha valorat però que no són suficient i ha apostat per anar una mica més enllà. En primer lloc, afectant el calendari escolar i endarrerint la tornada a les aules, prevista pel 10 de gener. Per a Mitjà aquesta és una estratègia «clau» ja que permetria detectar els positius que es puguin produir durant les festes i evitar que nens amb covid vagin a l'escola i ho transmetin als seus companys. Ha lamentat però que el Departament d'Educació fa prevaldre el «lema» d'escoles obertes. Segons ell, l'escola s'ha d'endarrerir una setmana «sense cap mena de dubte».Sobre les cavalcades, ha dit que són aglomeracions igual que les que es poden donar en un local d'oci nocturn, que sí s'ha optat per tancar. Per això, ha demanat coherència als gestors públics.Ha dit també que s'haurien de plantejar mesures com els filtres i els mesuradors de CO2 en interiors de restaurants, per exemple.Mitjà ha dit que cal fer un «clic» i entendre quina és la situació real amb una nova variant que infecta més i que «no respecta» de la mateixa manera els vacunats, especialment els que van rebre AstraZeneca o Janssen. Per contra, ha dit que sembla que la gravetat és inferior, tot i que ha apuntat que encara fa falta més informació sobre aquest aspecte. En tot cas, veu «factible» arribar a 4.000 casos per milió d'habitants.En aquesta situació, ha defensat que la millor estratègia és impulsar la vacunació amb tercera dosi i respectar les mesures restrictives i de protecció. Ha alertat que l'atenció primària està al límit i que s'ha de preservar la feina als hospitals.En ser preguntat sobre perquè s'han permès actes multitudinaris aquest cap de setmana, Mitjà ha afirmat que ha anat tot molt ràpid i veu «creïble» que no es disposés de tota la informació per prendre segons quines decisions. En aquest sentit, ha dit que així com altres vegades ha estat molt crític amb la gestió del Govern, ara s'anava «pel bon camí» però la nova variant ha «descol·locat».