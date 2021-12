Les ATM de Tarragona, Lleida i Girona avalen congelar les tarifes el 2022

La Generalitat també ha resolt congelar les tarifes dels serveis ferroviaris regionals a tot Catalunya i els serveis d'autobusos interurbans

Actualitzada 21/12/2021 a les 19:59

Les Autoritats del Transport Metropolità (ATM) del Camp de Tarragona, Lleida i Girona han avalat congelar les tarifes del transport públic eln 2022, al mateix temps que demà dimecres farà el mateix l'ATM de Barcelona, ja que així ho proposarà el Govern, que participa en aquest consorci en un 51%.En un comunicat, el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori ha informat de l'aprovació d'aquests tràmits formals, necessaris per donar llum verda, en cada àmbit territorial, a l'acord ja aconseguit per l'executiu català el mes de novembre.Al temps, la conselleria ha resolt també «congelar les tarifes dels serveis ferroviaris regionals a tot Catalunya i els serveis d'autobusos interurbans que no estan inclosos en els sistemes integrats».