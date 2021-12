Els pediatres demanen tests d'antígens a les escoles i activitats a l'aire lliure per no enviar els nens a casa

El col·lectiu dels pediatres indica que si bé la població menor de 12 anys ha iniciat només recentment el procés de vaccinació, no presenta en la majoria d'ocasions quadres greus que requereixin hospitalització o ingrés a la unitat de cures intensives.Per tant, afegeix, la limitació de les seves activitats d'aprenentatge i socialització enfront de la variant òmicron «pot generar un impacte desproporcionat» per als nens «que d'altra banda no tingui cap repercussió positiva per disminuir la probable saturació de la capacitat hospitalària i d'atenció primària en les properes setmanes».Els pediatres consideren, doncs, que les restriccions han de començar per les activitats no essencials que concentren una gran quantitat de persones en espais interiors, «on sovint no es fa un ús correcte de les mesures de protecció individual», sense concretar-ne cap.També opinen que, amb l'objectiu de combatre la pandèmia, seria més eficaç prioritzar l'administració de la tercera dosi a tota la població (i no per franges d'edat) abans que restringir l'accés dels nens a les escoles. Finalment també demanen potenciar el teletreball dels pares ​​​​​​.