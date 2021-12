El toc de queda estarà limitat a municipis de més de 10.000 habitats i una incidència superior a 250 casos

L'executiu «confia» que el TSJC avali les mesures i «no contempla» la possibilitat que les denegui

Actualitzada 21/12/2021 a les 13:51

El Procicat està redactant el detall de la resolució que implementarà les restriccions del Govern per als propers quinze dies. Tal i com ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, la resolució s'entrarà dimecres al matí al TSJC per tal que avali les mesures, que inclouen limitacions als aforaments i les reunions, i el toc de queda. Plaja, però, s'ha mostrat «confiada» que el TSJC avalarà les mesures, malgrat la seva duresa. «Estan justificades i tenen fonaments jurídics. No contemplem que les denegui», ha dit.La portaveu, a més, ha detallat que el toc de queda que demana el Govern no serà aplicable a tot Catalunya, sinó als municipis de més de 10.000 habitats i una incidència superior a 250 casos per cada 100.000 habitants.