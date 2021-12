El 39,4% de les dones assegura tenir alteracions menstruals des de l'inici de la pandèmia

Altres alteracions reportades són no haver menstruat en al menys un cicle menstrual (6,8%), un augment en la durada de la menstruació (6%) o una disminució (5,1%) i menys dolor menstrual (2,9%).Les alteracions menstruals en participants sense un diagnòstic de covid-19 van estar associades a tenir entre 18 i 25 anys i tenir un diagnòstic de miomes o de síndrome d'ovaris poliquístics.L'estudi va trobar que reportar alteracions menstruals estava associat amb el covid-19 persistent. En les participants amb diagnòstic autoreportar de covid, incloent el persistent, les alteracions van estar associades a tenir problemes econòmics, una pitjor salut autopercebuda i un diagnòstic d'endometriosis o adenomiosis.Segons les participants amb covid persistent, és essencial poder consultar aquestes alteracions als professionals de la salut i que s'atenguin adequadament. En aquest sentit, els investigadors han alertat que el 5,1% de les participants no van poder accedir a serveis sanitaris per consultar per alteracions menstruals ja que no hi havia cites disponibles.Les investigadores recomanen incloure la perspectiva de gènere en la investigació i les polítiques i pràctiques sociosanitàries. També l'abordatge de la salut menstrual com a signe vital de la salut de les dones i persones que menstruen en la pràctica assistencial.