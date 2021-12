El Govern convoca 2.100 noves places per docents i 840 per mossos

Es tracta d'una oferta d'ocupació ordinària, adreçada a la cobertura de les necessitats prioritàries. Les places ofertes corresponen a la taxa de reposició d'efectius fixada a la llei de pressupostos estatal que, per a l'any 2021, és del 100% en general, del 110 % en sectors identificats com a prioritaris i del 115 % per als cossos de policia.El Govern assenyala que tot i que no és una oferta específica d'estabilització de l'ocupació temporal, «esdevé un instrument adequat i necessari per avançar en la reducció dels índexs de temporalitat en l'ocupació pública». Així mateix, també busca la «tecnificació de les plantilles i el reforç d'aquells sectors que es consideren prioritaris i essencials».Es preveu una reserva d'un mínim del 7 % del total de places ofertes perquè siguin cobertes amb persones amb discapacitat.