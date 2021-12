Actualitzada 21/12/2021 a les 16:48

El comitè científic assessor de Salut no descarta «un confinament de durada curta» en el pitjor dels escenaris, tal «com estan fent altres països d'Europa». Aquesta és una de les conclusions del darrer informe que va presentar el dilluns passat al Govern. Així, en cas que les mesures proposades «no fossin prou efectives», aquesta seria una de les propostes si la transmissió comunitària estigués descontrolada i excedís les capacitats de resposta del sistema sanitari. En l'escenari actual, els experts apostaven per una sèrie de recomanacions molt clares: aplicar més restriccions, accelerar la vacunació de terceres dosis, ampliar l'ús del passaport covid, facilitar l'accés als TA i revisar la quarantena dels contactes estrets.En el text s'avisa de la ràpida extensió de la variant òmicron a escala mundial, afirmant que és molt més contagiosa que la variant delta. Un fet que, els professionals sostenen, fa preveure que abans de finals d'any serà la predominant, fixant els nous casos diaris en més de 25.000 al gener del 2022 amb un impacte «molt elevat sobre el nombre d'hospitalitzacions».Per això, els experts proposaven una sèrie de mesures, en general més dures que les que es van acabar posant finalment sobre la taula ahir al vespre, com és el cas de la reducció d'aforaments, el tancament de l'oci nocturn, la limitació de reunions a 10 persones o el toc de queda, algunes pendents encara de l'aval del TSJC.El comitè veia efectiu reduir les reunions en l'àmbit públic a un màxim de quatre persones, limitar les reunions en l'àmbit privat només a grups de convivència, afavorir torns escalonats de treball, promoure el transport en bicicleta i/o caminant, augmentar la freqüència d'horaris en el transport públic o evitar la presència de més de dos passatgers per fila de seients en taxis i VTC. De fet, recomanava directament a la població sortir del domicili només per necessitat, o evitar viatjar en hores punta excepte per fer activitats essencials.Pel que fa a les activitats considerades d'alt risc, el text proposa la suspensió del servei en zones interiors dels establiments de restauració, d'activitats esportives no professionals o federades en espais interiors, d'aquelles en zones interiors dels locals d'apostes, bingos, salons recreatius i de jocs, el tancament de l'oci nocturn i la reducció́ de l'aforament de l'exterior al 50% i limitació́ d'horaris de servei en hostaleria i restauració.En quant a les activitats considerades de risc intermedi, els experts consideraven adient una reducció del 50% de l'aforament en cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa, biblioteques, arxius, museus, sales d'exposicions, monuments i altres centres culturals. El document també recomana l'ensenyament a distància en acadèmies, autoescoles i altres centres d'ensenyament no reglat, limitar els horaris d'obertura dels establiments comercials no essencials i tancar les zones comunes d'hotels, albergs i altres allotjaments turístics.Finalment, el comitè incidia especialment en el diagnòstic de casos, de rastreig i seguiment de contactes, demanant «reforçar la capacitat de monitoratge molecular de les variants viral». Els experts, però remarcaven la importància de «redirigir l'activitat burocràtica a altres àmbits administratius per aprofitar al màxim la capacitat clínica, diagnòstica i vacunal dels professionals dels equips d'atenció primària».