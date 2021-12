Tots els vacunats amb AstraZeneca ja poden posar-se la tercera dosi

El Departament de Salut preveu arribar als 500 crítics a finals d'any i obrirà «progressivament» la dosi de reforç a altres edats

Actualitzada 20/12/2021 a les 13:01

Tots els vacunats amb AstraZeneca poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la covid a partir d'aquest dilluns. La major part dels que va rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys però hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Salut preveu continuar obrint grups de vacunació «progressivament» a partir d'aquesta setmana, començant pels que tenen 59 anys i baixant.D'altra banda, ha posat en marxa la segona fase del pla de mitigació, que preveu entre d'altres deixar de fer proves a tots els contactes estrets.Tots però hauran de fer quarantena, estiguin o no vacunats, a partir d'aquest dijous. La previsió és arribar als 500 crítics en UCI a finals d'any.