Toc de queda i tancament de l'oci nocturn per Nadal

El Govern planteja noves mesures per combatre l'augment dels contagis per covid-19 a partir de la nit de dijous

Actualitzada 20/12/2021 a les 21:06

Davant la situació del gran augment de contagis de covid-19, la Generalitat vol tornar a implantar el toc de queda per a les festes de Nadal entre la 1h i les 6h de la matinada i tornar a tancar l'oci nocturn. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicat també les mesures que s'han plantejat per controlar la pandèmia a Catalunya, com la limitació d'un màxim de 10 persones en les trobades.La Generalitat enviarà aquest dimecres una resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui ha d'aprovar la decisió del Govern.A més d'aquestes mesures, es reduirà l'aforament al 70% en els àmbits de la restauració, comerç, gimnasos, actes culturals i esportius.Si el TSJC resol de manera afirmativa, les mesures entrarien en vigor la nit de dijous a divendres per a un període inicial de 15 dies, que podria ampliar-se «si fos necessari», segons ha explicat Patrícia Plaja.Per la seva banda el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha parlat de la necessitat de continuar amb les terceres dosis de la vacuna i ha demanat que es restringeixi al màxim la mobilitat.El teletreball ha estat també una de les recomacions del Govern per a restringir encara més la mobilitat.No quedaran afectades, però, les cavalcades de Reis ni els casals de Nadal, segona ha apuntat el conseller Argimon.