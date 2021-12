USTEC ha assegurat que els índex de transmissió s'han «disparat» de manera alarmant i no entén com encara no s'ha actuat. Ha considerat també que les mesures actuals als centres educatius no són ni adequades ni suficients i per això demana una revisió dels plans d'actuació amb la participació de la part social.El sindicat ha defensat que l'educació ha de ser preferentment presencial però ha demanat «responsabilitat i coherència» als departaments de Salut i Educació per prendre les decisions que siguin necessàries per garantir la seguretat de la comunitat educativa.