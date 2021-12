Sánchez, sobre el català: «Denunciarem tot tipus d'assetjament, vingui d'on vingui»

El president del govern espanyol lloa Illa com a primer secretari del PSC: «Cal polítics com en Salvador»

Actualitzada 19/12/2021 a les 13:39

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantit que denunciaran «tot tipus d'assetjament, vingui d'on vingui i construïnt convivència a les aules».En la cloenda del congrés extraordinari del PSC i amb la immersió lingüística al focus, Sánchez ha defensat que la llengua és «un vehicle d'entesa i convivència» i ha assegurat que els socialistes estan «on han estat sempre, que és amb el sentit comú».El líder del PSOE ha lloat Salvador Illa, proclamat aquest cap de setmana com a nou primer secretari del PSC, i ha dit que «cal polítics» com ell «a Catalunya i a Espanya». I s'ha posat a disposició d'Illa per fer-lo president de la Generalitat quan pertoqui.