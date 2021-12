Padrós demana avançar les vacances escolars, restringir aforaments comercials i mascareta obligatòria

El president del Col·legi de Metges de Barcelona reclama restriccions al Govern

Actualitzada 19/12/2021 a les 11:29

ara ja es trestrongeixin els aforaments a centres comercials i comerços, insistir en evitar celebracions i aglomeracionsi festes (als organitzadors), ús obligatori de la mascareta al carrer i quan no es consumeixi (sobretaules !) — Jaume Padrós (@jaumepadros) December 18, 2021

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha demanat que s'avancin les vacances escolars per facilitar els aïllaments familiars i que hi hagi menys pressió sobre els CAP. En un fil de piulades a Twitter, ha demanat al Govern «màxima responsabilitat i que actuï en conseqüències atenent les seves competències».En concret, ha apostat per restringir els aforaments en centres comercials i comerços, insistir a evitar celebracions i aglomeracions, i tornar a la mascareta obligatòria al carrer i quan no es consumeixi. En nom del col·legi ha reclamat també major implicació als ajuntaments i facilitar l'obtenció de certificats covid i la seva deguda aplicació.