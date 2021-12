L'increment «sobtat» de la demanda de testos d'antígens deixa sense proves moltes farmàcies a tocar del Nadal

Ens ho demanen per Instagram

Trobar un test d'antigen a una farmàcia de les comarques gironines es fa especialment difícil aquests dies. I és que la demanda «sobtada» que hi ha hagut arran de l'aparició de la variant Òmicron, combinat amb la proximitat de les festes nadalenques ha fet que moltes persones en vulguin adquirir. «És una manera de buscar seguretat aquests dies que t'has de reunir amb gent», explica l'Amala, que atén en una farmàcia del centre de Girona. L'Amala explica que han vist com s'han incrementat de manera «important» les vendes els darrers dies i que això els ha deixat sense existències.De fet, com en molts altres establiments, han decidit fer llista d'espera amb els clients que els en demanen. Si tot va bé, la setmana vinent han d'arribar més testos, i més tenint en compte que s'ha desconvocat la vaga de transportistes que amenaçava encara més la possibilitat de tenir-los abans de les festes de Nadal.A banda dels que els clients compren, també s'ha notat un increment important d'aquells que s'han de fer a les farmàcies i que generen una acreditació. El repunt de casos a les escoles ha fet que molts nens i nenes hagin hagut de passar una prova diagnòstica a la farmàcia.L'augment ha estat tan significatiu que fins i tot els establiments es veuen obligats a donar hora a aquelles persones que ho volen fer. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, explica que això també suposa un «trasbals» pels professionals perquè comporta un temps on el professional no pot estar atenent el negoci.Aleixandre confia en que el problema de subministrament es resoldrà la setmana vinent i que les farmàcies tornaran a tenir-ne i explica que la sisena onada ha estat la causant del problema. «Ningú s'ho esperava», remarca.La Montse Garcia treballa a la farmàcia Susana Palau de Girona. És un dels pocs establiments que encara té testos d'antígens, tot i que reconeix que «se n'estan venent molts més que habitualment». «Nosaltres vam fer una previsió alta i per això ens en queden, però esperem ja que ens n'arribin més la setmana que ve», concreta.Garcia explica que molts clients que van al seu establiment se sorprenen quan els diuen que en tenen perquè abans han anat a molts altres llocs on no els en podien vendre. «Ens truquen, ens ho demanen per Instagram i ens diuen que devem ser l'única farmàcia de Girona amb testos», concreta.