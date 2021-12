El cos alerta sobre aquesta estafa telefònica i crida a no facilitar cap contrasenya

Actualitzada 19/12/2021 a les 19:25

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest diumenge d'una estafa telefònica que han detectat almenys en dos casos a Rubí i Mataró. Es tracta de situacions en què una persona a qui han robat el mòbil rep una trucada d'algú fent-se passar per la policia que li demana les claus del telèfon per poder-hi accedir.La policia catalana ha fet una crida a no facilitar aquestes dades, ja que qui truca no són agents del cos sinó els lladres del dispositiu, que demanen la contrasenya per tenir-hi accés. Si els Mossos recuperen un telèfon, citaran el seu propietari a comissaria.