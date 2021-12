Argimon: «Ara el que hem de fer és analitzar la situació i prendre decisions que també la ciutadania ha d'entendre»

Argimon ha explicat que dijous Salut va entregar un document a la comissió delegada de la covid-19 i que aquesta estudiarà dilluns aquest i altres, com el del comitè assessor. «Tot està obert a estudi i anàlisi», ha insistit el conseller, que ha demanat que la ciutadania no es posi en «situació de pànic».Pel que fa als testos abans dels àpats de Nadal, ha apuntat que són una bona eina «però no un passaport per a res». «Jo no me'l faré», ha dit. Sí que ha animat a vacunar-se, especialment la franja dels 60 a 69 anys.Ara bé, ha explicat que dissabte es va viure un altre episodi d'agressió a un administratiu en el punt de vacunació de la Maquinista. «No pot ser una societat de 'vull això ara i avui'. Per vacunar-nos hem tingut molt de temps», s'ha queixat.En general, Argimon ha constatat que a Europa en general hi ha un problema: una «dissociació clara entre el que passa als hospitals i als CAP, que estan plens de covid, i el que passa al carrer, que la vida és normal».