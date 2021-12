Illa, proclamat primer secretari del PSC

L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat Lluïsa Moret ocuparà la viceprimera secretaria de l'Àrea d'Organització i Acció Electoral, i és qui en portarà el pes. Jaume Collboni serà el viceprimer secretari de Política Municipal; Acció Política, per Alícia Romero; Igualtat i Acció Social, per Marta Farrés; i Millora de l'Autogovern i Programes, Meritxell Batet.El secretari d'Organització serà José Luis Jimeno, que fins ara era secretari de coordinació territorial. Joaquín Fernández serà el secretari de Política Municipal; Sònia Guerra, de Polítiques Feministes; Núria Parlon, de Polítiques de Seguretat i Ferran Pedret, de Millora de l'Autogovern. Pedret, que havia de participar al congrés com a delegat, ha hagut de seguir-lo a distància perquè ha donat positiu en un test d'antígens i està aïllat a casa.D'aquesta manera, el PSC amplia les seves viceprimeres secretaries, ja que en l'executiva sortint només n'hi havia una, en mans d'Eva Granados, i Illa reforça la seva cúpula.Miquel Iceta serà el president del partit i Núria Marín, la vicepresidenta. Èlia Tortolero serà la portaveu i secretària de comunicació. Francesc Trillas es manté com a secretari d'Economia i Hisenda i Raúl Blanco, com a secretari d'Indústria, Energia i Transició Digital.Després de ser proclamat, Illa encara no s'ha dirigit a la militància. Esperarà a fer-ho diumenge al migdia, quan es ratificaran els resultats de la nova executiva proposada. També intervindrà el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez.Els delegats han respost a la proclamació amb un llarg aplaudiment i amb crits de «Visca, visca, visca, Catalunya socialista!», mentre el nou dirigent socialista s'abraçava amb el primer secretari sortint, Miquel Iceta, i intercanviava dos petons -amb mascareta- amb Alícia Romero.