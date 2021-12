Advocats independentistes presenten una denúncia contra Pablo Casado per les seves declaracions sobre el català

El reusenc Lluís Gibert ha anunciat per xarxes que emprendrà accions legals contra el líder del PP

Junts també es querella

L'advocat reusenc Lluís Gibert ha anunciat per xarxes socials que juntament amb uns altres advocats independentistes emprendran accions legals contra el líder del PP Pablo Casado per les seves darreres declaracions sobre el català a les aules de Catalunya.Les polèmiques declaracions les va manifestar Pablo Casado aquest divendres a Galícia on va afirmar que a Catalunya «hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen en castellà». El líder del PP va anar més enllà i va declarar que «als fills de policies nacionals i guàrdies civils se'ls assenyala a classe i es diu que no poden estar integrats» o que hi ha nens a qui s'ha castigat «posant-los pedres a la motxilla» per haver parlat en castellà al pati de l'escola.Després d'aquestes declaracions Lluís Gibert i Josep Rosell han començat a emprendre accions legals.Junts per Catalunya també ha presentat una querella contra el president del PP, Pablo Casado, per les seves declaracions en què diu que a les escoles catalanes es discriminen els alumnes que parlen en castellà. JxCat acusa el líder popular de calúmnies, injúries i incitació a l'odi. El secretari general dels post convergents, Jordi Sànchez, ha assegurat que Casado ha actuat amb «irresponsabilitat absoluta» amb la intenció «d'increpar i buscar la confrontació civil». «No oblidem que jo he estat quatre anys a presó amb l'argument que calia evitar una suposada confrontació civil», ha dit Sànchez, que ha instat el Tribunal Suprem a admetre a tràmit la querella amb celeritat.