Salut trucarà a partir de dilluns les persones de més de 60 anys per a què es posin la dosi de record

A més d'aquestes trucades, Salut també està potenciant l'elaboració i difusió per xarxes de material audiovisual que recorda, entre d'altres, la importància de rebre aquesta dosi de record pels majors de 60 anys.Amb dades a 13 de desembre, la incidència de casos a 7 dies de les persones d'entre 60 i 69 anys és de 347. A més, les persones majors de 60 anys estan ara ingressant més a planta i a les UCI dels hospitals catalans, en part perquè són persones que encara no han rebut la dosi de record i, conseqüentment, la seva immunitat ha anat disminuint.En aquest sentit, amb dades de dijous, la taxa d'ingressats a planta per 100.000 habitants entre el grup 60-69 és de les més elevades –arriba a 34 per 100.000-, i segueix una tendència ascendent. Pel que fa a les UCI, aquest grup d'edat és el que té la taxa més elevada de totes – 13 per 100.000-, només seguida de prop pel grup 70-79, que és de 9.En xifres absolutes, el grup 60-69 és qui més pacients té a la UCI: 112 dijous, quan gairebé una setmana abans hi havia 73. Només tenen la dosi addicional el 40,7% de les persones d'entre 60 i 69 anys.