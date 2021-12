Més restriccions abans de Nadal?

El comitè científic assessor de la covid entregarà al Govern un document en el qual proposen noves mesures restrictives

Actualitzada 17/12/2021 a les 09:00

Diversos experts han recomanat que per frenar l'avanç de la sisena onada cal augmentar les restriccions, així ho va explicar ahir a TV3 la presidenta del comitè científic assessor de la covid, Magda Campins.Avui el comitè entregarà al Govern de la Generalitat un document que rugeix accelerar la vacunació de les terceres dosis i en el qual proposen noves mesures restrictives, ja que opinen que amb la vacunació no és suficient per aturar l'expansió de casos que s'estan registrant. Entre les propostes hi ha la tornada de les restriccions d'aforament, els horaris de tancament d'alguns establiments i fomentar el teletreball.Aquest document xoca frontalment amb el que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar en roda de premsa dimecres. El Govern no preveu incrementar les restriccions tot i que reconeix que s'espera un augment de casos i un empitjorament de les dades epidemiològiques durant dues setmanes, és a dir, just abans de Nadal. L'esforç del Govern se centra doncs en el passaport covid.