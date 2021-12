Els contactes estrets de positius hauran de fer 10 dies de quarantena encara que estiguin vacunats

Analitzant si calen noves mesures

El conseller ha explicat que les darreres dades a Europa feien preveure que la variant òmicron acabaria sent dominant. A Catalunya s'ha observat un «salt», que ha fet passar de casos anecdòtics que es podien comptar amb els dits de la mà, en paraules del conseller, a una situació en que el 20% de positius són sospitosos de ser de la nova variant. A Barcelona per exemple s'està al voltant del 25%. Així, en una setmana o deu dies s'arribarà al 50% dels casos per òmicron i en unes tres setmanes serà la dominant.Davant d'aquesta situació, Salut canvia en primer lloc el protocol pel que fa a les quarantenes. Fins ara, aquestes només les havien de fer les persones no vacunades o les que, tot i estar vacunades, sabien que s'havien infectat d'òmicron gràcies a les seqüenciacions que s'anaven fent. EL conseller ha dit que això deixa de tenir sentit en el moment que la nova variant passarà a ser majoritària.Per això, Salut va encarregar el passat dilluns actualitzar aquest document, que està previst que es publiqui aquest divendres i entri en vigor a partir de la setmana vinent. Argimon ha dit però que caldrà un temps d'adaptació perquè la nova directriu arribi a tots els estaments del sistema sanitari. En tot cas, a partir de la setmana vinent es començarà a indicar a tots els contactes estrets d'un positiu, sigui de la variant que sigui i estigui o no estigui vacunat, que ha de fer la quarantena de 10 dies.El conseller ha insistit en la necessitat de ser estricte amb el compliment d'aquesta quarantena i ha recordat que fins a un 40% dels contactes reconeixen que no els fa. Ha afegit que complir-los és especialment important en un moment com l'actual, a les portes del Nadal.En segon lloc, Argimon ha explicat que l'avenç d'òmicron obliga també a analitzar la situació amb detall i mirar si calen o no noves restriccions. En aquest sentit, i tenint en compte també que s'han succeït sis setmanes de pujada de casos, el Comitè Científic Assessor de la covid-19 es reunirà aquesta tarda i preparà un document que entregarà al Govern. El conseller preveu tenir el document al llarg del cap de setmana. En paral·lel, la secretaria de Salut Pública va emetre un informe de recomanacions perquè es pugui debatre i «analitzar amb cura» la setmana vinent en el marc de la Comissió delegada.Argimon ha insistit que és aquesta comissió delegada la que acaba prenent les decisions, no Salut en exclusiva. En tot cas, ha dit que s'hauran d'analitzar i avaluar «totes les situacions». No ha concretat mesures que podrien estar en estudi però ha mencionat que tothom sap que un dels factors que afavoreix els contagis és la interacció social. Ha afegit que cal insistit en la ventilació, la mascareta i la vacunació.