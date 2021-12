Hi ha tres centres tancats completament i 115 tenen algun grup afectat (+21)

Actualitzada 17/12/2021 a les 09:51

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han tornat a pujar de 123 a 155 (+32), segons el Departament d'Educació. Representen el 0,22% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 43.659 persones confinades (+5.853). D'aquestes, 41.706 són alumnes (+5.982); 1.926 docents o personal d'administració i serveis (-130) i 27 personal extern (+1). S'han registrat 9.992 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 32.926 (+1.457), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha tres centres tancat completament, dos més que aquest dijous. Es tracta de la llar d'infants privada La Cuca Fera de l'Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat), l'escola Solcar de Barcelona (Barcelonès) i la llar d'infants L'Estel d'Alpicat (Segrià).