Actualitzada 16/12/2021 a les 20:56

El 9,7% de les persones que viuen amb VIH a Catalunya presenten símptomes de depressió moderada o greu, segons l'informe SIVES 2020. Es tracta d'un document tècnic del Departament de Salut que es publica des del 1995 amb dades sobre VIH, infeccions de transmissió sexual (ITS) i hepatitis víriques. Per primera vegada incorpora indicadors de qualitat de vida de les persones que viuen amb VIH, amb dades del projecte Vive+. D'altra banda, el document mostra un augment de les ITS. Els casos de sífilis i gonorrea han augmentat un 34,8% i un 31,7% respectivament entre el 2009 i el 2019. Entre els joves, la infecció més freqüent continua sent la clamídia, amb una prevalença en menors de 25 anys del 9,1%.