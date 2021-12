El Govern fixa quarantenes de 14 dies per a blindar residències de la ómicron

En cas de brot d'aquesta variant, usuaris i treballadors afectats hauran de fer aquesta quarentena encara que estiguin vacunats

Actualitzada 16/12/2021 a les 19:18

La Generalitat ha actualitzat el protocol per a les residències i ha establert que, en cas de brot de variant òmicron del coronavirus, usuaris i treballadors afectats, indistintament del seu estat vacunal, hauran de guardar una quarantena de 14 dies.Els departaments de Drets Socials i Salut han adaptat el document de mesures de mitigació en l'àmbit de residències de persones majors, de persones amb discapacitat i centres de dia per a minimitzar l'impacte de la sisena onada, així com per a prevenir la possibilitat d'entrada de la nova variant òmicron.El nou protocol reforça les directrius internes de prevenció i control d'infeccions, especialment en espais comuns, i s'evita l'assistència de professionals a sessions, congressos o reunions presencials.Les residències mantenen el règim de visites i de sortides dels usuaris, però s'adapten les condicions.Les residències classificades com a verdes i taronges, en les quals no hi ha contagis o un adequat sistema de separació d'espais, els visitants hauran de mostrar el certificat covid per a accedir al centre i, si no el tenen, hauran de sotmetre's a un test d'antígens ràpid.El protocol incorpora una nova mesura en cas de brot de variant ómicron: tant els treballadors vacunats com els que no hagin estat contacte estret hauran de fer quarantena de 14 dies en el seu domicili.El mateix procediment s'aplicarà en aquells usuaris considerats contactes estrets, que hauran de confinar-se en una habitació individual.La nova versió del protocol augmenta la freqüència dels cribratges a professionals, voluntaris i alumnes en pràctiques en totes les residències i centres de dia.En aquesta nova fase, les persones vacunades se sotmeten a un test d'antígens a la setmana i les persones no vacunades, dues a la setmana (un d'aquests ha de ser una PCR).