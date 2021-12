Educació declara 123 grups escolars confinats (+29) i 37.806 persones en quarantena (+6.716)

Hi ha un centre tancat completament i 94 tenen algun grup afectat (+20)

Actualitzada 16/12/2021 a les 09:37

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han tornat a pujar de 94 a 123 (+29), segons el Departament d'Educació. Representen el 0,17% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 37.806 persones confinades (+6.716). D'aquestes, 35.724 són alumnes (+6.426); 2.056 docents o personal d'administració i serveis (+287) i 26 personal extern (+3). S'han registrat 9.846 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 31.469 (+1.477), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha un centre tancat completament, igual que aquest dimecres. Es tracta del centre Solcar a Barcelona.