Retards de 30 minuts a les línies R2 sud i regionals del corredor sud per una avaria al sistema de senyalització d'Adif

Les mesures per mantenir la circulació de trens també afecten la línia R2 nord

Actualitzada 15/12/2021 a les 08:55

Una avaria al sistema de senyalització d'Adif a Castelldefels provoca retards d'uns 30 minuts a les línies R2 sud i regionals del corredor sud. Arran d'aquest problema, a les instal·lacions d'Adif de Castelldefels s'ha de circular en via única, fet que provoca una reducció de la capacitat operativa al tram entre Vilanova i Gavà, segons ha informat Renfe. Per tal de mantenir la circulació de trens, es redueix la freqüència de pas a la línia R2 sud amb dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i, alhora, es desvien alguns trens regionals via Vilafranca. Les mesures afecten de retruc el funcionament de l'R2 nord, que també pateix retards.