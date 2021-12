El Parlament insta el Govern a recuperar progressivament els horaris, presencialitat i serveis assistencials dels CAP

El ple també ha aprovat instar l'executiu a reforçar els espais de vacunació habilitats per dosi de reforç, o persones no vacunades. Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció de la CUP.Finalment, la cambra també ha votat a favor de demanar al Govern que estableixi un sistema de suport presencial en els CAP per a les persones vulnerables que no tenen domini dels serveis digitals i no poden accedir a alguns dels serveis telefònics o telemàtics.