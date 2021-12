Puja la demanda de testos d'antígens a les farmàcies

Casas ha afegit que tenen coneixement que hi ha farmàcies on es possible «que costi trobar-ne», i ha previst que arribi més producte en uns 10 o 15 dies. «Sempre hi ha un decalatge quan comença a incrementar la demanda», ha conclòs. Tot i això, des dels col·legis afirmen que es tracta d'una situació puntual i no generalitzada.Des del CCFC han proporcionat dades dels testos d'antígens supervisats: d'una banda, els finançats, emmarcats en cribratges de salut pública i dirigits a col·lectius específics i d'altra, els no finançats, dirigits a la població general. De forma global, des del mes de juliol les farmàcies catalanes han supervisat prop de 150.000 testos i han detectat més de 2.000 casos positius (comptant els finançats i els no finançats).D'altra banda, en els primers 12 dies de desembre s'ha confirmat un augment notable de la demanda dels testos supervisats no finançats dirigits a població general, supervisant-se més de 19.600 proves, una xifra que ha superat amb escreix les xifres del mes de novembre, que va tancar amb 12.868 testos supervisats.