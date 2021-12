La primera remesa de vacunes anticovid per a nens arriba a Espanya aquest dilluns

Entre avui i demà ja es podrà demanar cita prèvia a través de la pàgina del CatSalut

Actualitzada 13/12/2021 a les 08:03

Aquest dilluns arriba a Espanya la primera remesa de vacunes pediàtriques contra la covid, 1,3 milions de dosis de vacunes Pfizer per a nens de 5 a 11 anys. Entre avui i demà ja es podrà demanar cita prèvia a través de la pàgina del CatSalut . El Departament de Salut està actualitzant el sistema per tal que es pugui demanar més d'una cita a la vegada, una mesura per adaptar-se a les persones que tinguin més d'un menor a càrrec seu.Catalunya ha descartat vacunar a les escoles per entendre que hi ha llocs suficients per posar la vacuna als nens i el fet que sigui en un lloc extraescolar assegura l'acompanyament del progenitor i, amb això, el consentiment.La vacuna que s'administrarà serà la presentació pediàtrica de la vacuna Comirnaty (Pfizer/*BioNTech) i es redueix a 10 micrograms, un terç de la que s'administra als adults. L'interval entre dosi serà d'almenys vuit setmanes per aconseguir millor resposta immune i millor perfil de seguretat.Igual que als adults, i segons informa Sanitat, després de rebre la vacunació s'ha d'observar a la persona vacunada durant 15 minuts per detectar reaccions immediates. En persones amb reacció al·lèrgica greu, es mantindrà un seguiment de 30 minuts.Les reaccions adverses més freqüents identificades en aquesta franja d'edat són similars a les registrades en majors de 12 anys. Aquestes inclouen dolor, inflamació i enrogiment a la zona de la injecció, mal de cap, fatiga, dolor muscular i esgarrifances. Solen ser reaccions lleus o moderades i milloren al cap de pocs dies de la vacunació.