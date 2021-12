Gairebé 45.000 usuaris han demanat cita aquest dilluns a la tarda per vacunar infants d'entre 5 i 11 anys, la primera amb el període habilitat. En concret, des de les dues del migdia, moment en què s'ha obert la cita prèvia per a la vacunació d'aquest grup d'edat, fins a les vuit del vespre, s'han donat 44.597 cites, a través de vacunacovidsalut.cat. La vacunació d'aquest col·lectiu començarà dimecres. El Departament de Salut recorda que el grup prioritari a vacunar són les persones majors de 60 anys per a l'administració de la dosi de record. ​​​​​​​