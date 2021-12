Educació declara 101 grups escolars confinats (-34) i 29.277 persones en quarantena (-750)

Hi ha quatre centres tancats completament i 81 tenen algun grup afectat (-19)

Actualitzada 13/12/2021 a les 15:54

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han baixat de 135 a 101 (-34), segons el Departament d'Educació. Representen el 0,14% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 29.277 persones confinades (-750). D'aquestes, 27.742 són alumnes (-897); 1.514 docents o personal d'administració i serveis (+142) i 21 personal extern (+5). S'han registrat 7.411 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 27.723 (+3.622), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha quatre centres tancats completament. L'escola Sant Esteve – ZER Urgellet d'Alàs i Cerc, a l'Alt Urgell, la Llar d'Infants Bressolvent, a Manresa (Bages), la Llar privada Ding Dong a l'Hospitalet de Llobregat, i i el centre Solcar a Barcelona (Barcelonès).