Aquesta mesura afecta aquells que, encara que vulguin, per prescripció mèdica no poden rebre la pauta completa

Actualitzada 11/12/2021 a les 16:41

El Departament de Salut de la Generalitat descarta introduir excepcions per a alguns casos de persones que no disposen de certificat covid perquè, per prescripció mèdica, no es poden vacunar amb la pauta completa.És el cas d'Anna Comas, de 46 anys, que va passar fa més d'un any la covid de manera asimptomàtica i porta mesos implicant episodis constants de cansament, febre i tos.Els doctors no han aclarit l'origen d'aquesta simptomatologia, semblant a la de la covid persistent, però en les múltiples proves que li van fer van observar a través d'unes analítiques que «no tenia antígens de res», segons ha explicat l'afectada en declaracions a Efe.En aquestes circumstàncies, li van prescriure tornar a injectar-se les vacunes de la infància i esperar-se a la de la covid fins a acabar aquest procés.Li falta una última dosi d'hepatitis B per a acabar, que la hi injectaran al gener, i a partir d'aquí creu que podria començar la vacunació de la covid.Fins llavors, no disposa de certificat covid (ni el de vacunació ni el de recuperació, perquè va contreure el coronavirus fa més de sis mesos), per la qual cosa no pot entrar en interiors de bars, gimnasos, sales d'oci nocturn o residències.«A mi ningú em dóna un paper conforme no tinc passaport covid però no és perquè jo no vulgui», s'ha queixat.Un altre cas és el de l'advocat David Figueras, que té també una malaltia amb simptomatologia semblant al *covid persistent però sense haver passat la malaltia i els doctors li han indicat que no ha de vacunar-se de la covid.L'advocat va acudir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per a demanar la nul·litat del certificat covid, amb la finalitat de forçar a la Generalitat a refer la resolució incloent una excepció per a aquests casos, però l'alt tribunal va rebutjar aplicar mesures cautelars contra la normativa del Govern.En una entrevista en TV3, Argimon ha rebutjat una alternativa davant aquests casos, que són «molt excepcionals», i ha recordat que el certificat covid és una mesura «transitòria», de moment amb una vigència de dues setmanes, sense perjudici que es pugui ampliar més temps.El conseller ha considerat que, si per motius mèdics no es poden vacunar, «tampoc convé que vagin a una cafeteria on puguin estar una hora o hora i mitja amb gent que, encara que tinguin la vacuna, tenen capacitat de transmissió de la malaltia», per la qual cosa, al seu judici, aquestes persones haurien d'evitar situacions «de risc».