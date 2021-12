Salut vol fer obligatori demanar el DNI per verificar el certificat covid

La mesura s'inclourà en la següent resolució que es presenti al TSJC, si ho aprova la Comissió Delegada en Matèria de Covid

El Departament de Salut de la Generalitat vol fer obligatori demanar el carnet d'identitat per verificar el certificat covid per entrar a gimnasos, bars, restaurants i residències. Així ho plantejarà en la següent resolució que s'enviï al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ho ha explicat en una entrevista a TV3 el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. «Ho posarem a la propera resolució», ha afirmat.

El conseller Argimon transmetrà la qüestió a la Comissió Delegada en Matèria de Covid de la Generalitat, que és on es consensuen quest tipus de mesures, abans d'enviar la resolució al TSJC.

El conseller considera que l'ampliació del passaport de la covid «està funcionant a la majoria de llocs». Tot i això, també reconeix que hi ha establiments que no demanen cap document que acrediti la identitat de qui hi entra. Per això, apunta, «és convenient que es presenti el document nacional d'identitat» al mateix temps que es verifica el codi del certificat covid. Argimon també ha apel·lat a la responsabilitat individual a l'hora de complir amb les mesures establertes, i ha recordat que s'estan fent inspeccions aleatòries als locals per comprovar que la mesura s'aplica correctament.