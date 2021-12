La venda d'entrades a l'oci nocturn per celebrar el Cap d'Any millora els registres previs a l'esclat de la pandèmia

La venda d'entrades al sector de l'oci nocturn per celebrar el Cap d'Any és superior als registres previs a l'esclat de la pandèmia. Quan falten tres setmanes per arribar a la nit del 31 de desembre, els locals han venut una mitjana del 60% de les entrades disponibles, superant el 40% que ja s'havia assignat per les mateixes dates durant el desembre de 2019. Fins i tot alguns negocis han penjat el cartell de 'sold out', segons ha informat aquest divendres la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals (Fecasarm).Pel que fa a la restauració, l'associació destaca que es mantenen les reserves de petit i mitjà format –d'entre quatre i deu persones- però, alhora, es produeix una «alta xifra de cancel·lacions» en grans taules.