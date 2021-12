Els boscos de Catalunya acumulen tant carboni com el que la seva població emet en 4,4 anys

Una resolució destacada

Es tracta de la segona edició del projecte i es pot descarregar de forma gratuïta. Els mapes descriuen variables tan rellevants com el carboni emmagatzemat, el diàmetre dels arbres, la seva alçada mitjana o el volum de fusta, entre d'altres.L'Ariadna Just, tècnica de l'ICGC, sosté que la monitorització del territori pot proporcionar eines clau per la presa de decisions, donat que aporten un coneixement amb una precisió i detall «que fins ara era impensable».En la mateixa línia ho afirma l'investigador del CREAF, Jordi Vayreda, que defensa que uns boscos ben gestionats permeten augmentar la seva capacitat com embornal de CO2 i, per tant, contribueixen en la lluita contra el canvi climàtic. «La informació dels mapes és útil per prendre les mesures més adequades i preservar els boscos i les àrees protegides».La determinació de les variables biofísiques s'obté a partir de l'explotació de les cobertures LiDAR que realitza l'ICGC sobre tot el territori català. Aquesta tecnologia consta d'un làser que emet polsos de llum infraroja. El sensor s'embarca en un avió i escaneja el territori.En total s'han elaborat deu mapes, un per a cadascuna de les deu característiques estructurals bàsiques que defineixen un bosc: alçada mitjana, cobertura de capçades, diàmetre mitjà del tronc dels arbres, la superfície que ocupen els troncs dels arbres, el volum amb escorça, la quantitat de fulles del conjunt d'arbres, superfície ocupada per les fulles, la quantitat de fulles, branques i troncs del conjunt d'arbres, les tones de carboni emmagatzemades per hectàrea i la densitat d'arbres per hectàrea.