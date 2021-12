Educació declara 135 grups escolars confinats (-6) i 30.027 persones en quarantena (-1.997)

Hi ha quatre centres tancats completament i 100 tenen algun grup afectat (-2)

Actualitzada 10/12/2021 a les 10:02

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han baixat de 141 a 135 (-6), segons el Departament d'Educació. Representen el 0,19% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 30.027 persones confinades (-1.997). D'aquestes, 28.639 són alumnes (-2.066); 1.372 docents o personal d'administració i serveis (-66) i 16 personal extern (+3). S'han registrat 6.750 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 24.101 (+800), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha quatre centres tancats completament. Dos d'ells al Vallès Occidental, l'Escola Bressol Can Sant Joan, a Montcada i Reixach, i la Llar Bon Dia de Cerdanyola del Vallès, la Llar d'Infants Bressolvent, a Manresa (Bages), i el centre Solcar a Barcelona (Barcelonès).