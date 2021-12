Argimon preveu posar la tercera dosi de la vacuna a la població de 50 a 59 anys al gener

Ja s'han injectat 927.249 dosis de reforç a Catalunya

Actualitzada 10/12/2021 a les 20:44

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest divendres que els equips de vacunació compaginaran les primeres vacunacions de nens de 5 a 11 anys amb les terceres dosis a adults de 60 o més anys, que preveu que s'ampliïn a la franja de 50 a 59 anys a mitjan gener.En una entrevista en TV3, Argimon ha ressaltat que, malgrat la inclusió a partir del dimecres dels nens de 5 a 11 anys en la campanya de vacunació, «el focus de les pròximes setmanes» com a estratègia per a combatre la pandèmia i l'amenaça de la variant ómicron continuarà sent les terceres dosis a les persones de 60 anys o més.Ha estimat que «segurament a mitjan gener» podria arribar el torn als de 50 a 59 anys per a les dosis de reforç, encara que és una cosa que encara han d'aprovar el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.Les terceres dosis -ja s'han injectat 927.249 a Catalunya- es compaginaran amb la immunització dels nens de 5 a 11 anys a partir del pròxim dimecres, que es durà a terme amb cita prèvia i essencialment en els mateix punts de vacunació que els adults, encara que amb circuits diferenciats perquè la dosi per als petits és menor.Salut no es marca un objectiu de cobertura vacunal en aquesta nova franja de 5 a 11 anys, a l'espera de veure «quina és l'acceptació»: «Si és molt baixa, redoblarem esforços per a explicar que és una vacunació que no té riscos i que els beneficis són superiors», ha afirmat.El conseller ha estimat que trigaran «uns quants mesos» a vacunar completament als més petits -són dues dosis amb un interval de 8 setmanes-, per la qual cosa no es plantegen que se'ls pugui exigir el certificat covid, obligatori en aquest moment per a persones de 12 o més anys en restauració, gimnasos, residències, oci nocturn i banquets.