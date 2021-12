Salut confirma cinc casos de la variant òmicron a Catalunya en persones que havien estat a Sud-Àfrica

La secretària de Salut Pública ha explicat en roda de premsa aquest dijous que les cinc persones contagiades amb la variant òmicron van donar positiu al test d'antígens que es fa a l'arribada als viatgers que han estat en països del sud d'Àfrica, segons el protocol establert per la variant òmicron, i que de moment no s'ha detectat cap cas de transmissió comunitària a Catalunya.Sobre possibles noves restriccions per frenar els contagis de la sisena onada, Cabezas ha recordat que el Govern valora dia a dia la situació epidemiològica de la covid-19 i que en el marc del Procicat es prenen les decisions que es consideren oportunes. La secretària de Salut Pública ha assenyalat que ara «s'està estabilitzant l'ús» del passaport covid en els llocs on es va ampliar la setmana passada, que són bars, restaurants, gimnasos i residències, a part de les discoteques. «En aquests moments l'important és aplicar-lo de la millor possible», ha dit sobre el certificat covid. També ha insistit en la importància de les mesures protectores bàsiques, com la mascareta.La incidència de casos de covid-19 a Catalunya està augmentant en les últimes setmanes. La incidència a set dies (IA7) actual és de 217 casos per 100.000 habitants (157 la setmana passada) i aquest increment està repercutint en el sistema sanitari, amb més visites a l'atenció primària i més hospitalitzacions.