Caprabo invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys a Catalunya i obrirà 80 nous supermercats

Caprabo invertirà almenys 100 milions d'euros en 5 anys a Catalunya, un increment del 70%, segons ha dit el president del seu consell d'administració, Javier Amezaga. La cadena de supermercats inicia la nova etapa amb l'entrada del nou soci txec EP BidCo, que va adquirir la meitat de la matriu de Caprabo amb nou un pla estratègic que inclou l'obertura de 80 nous supermercats i la «transformació» a finals del 2023 del 100% de la xarxa en «botigues de nova generació», segons ha anunciat l'empresa durant una visita del president del Govern, Pere Aragonès, a la plataforma logística del ZAL de Caprabo. Al seu torn, Aragonès s'ha marcat com a objectiu que el país sigui «una de les potències alimentàries d'Europa».



L'esforç de la cadena de supermercats se sumarà a la inversió de 26 milions d'euros que han realitzat per posar en marxa la plataforma de distribució de productes frescos de 24.600 metres quadrats del ZAL, que va començar a operar el juliol del 2020.Un dels pilars del nou pla estratègic, segons ha explicat el president del seu consell d'administració, Javier Amezaga, és l'aposta per la botiga online que està donant bons resultats a la companyia. Actualment, el consum per Internet suposa el 3,5% de la facturació total. Aquest augment es deu en part a l'esclat de la pandèmia, que va provocar un augment exponencial de les vendes de comerç electrònic en tots els sectors.De cara al 2023, la cadena es proposa haver acabat el procés de transformació de tots els supermercats, en un projecte que requerirà una inversió superior als 60 milions d'euros.D'aquesta manera, el grup afronta un dels plans d'inversió de major envergadura dels últims anys, segons ha dit el director general de Caprabo, Edorta Juaristi. El director general de l'empresa alimentària ha destacat que Caprabo es troba en una etapa de transformació i creixement amb l'entrada del nou soci, que comparteix l'accionariat amb Eroski. L'empresa té pràcticament tota la xarxa comercial a Catalunya i dona feina a uns 6.000 treballadors.En aquesta fase, es vol potenciar especialment la plataforma 'Capraboacasa' que ara serà «més moderna, ràpida i eficient» i augmentarà en 1.800 els productes que ofereix, fins arribar a les 12.000 referències, ha dit Juaristi, en l'acte d'aquest dijous.La companyia també es marca com a prioritat potenciar el consum de proximitat en l'àmbit comarcal i no només del país en general. L'objectiu de Caprabo, segons Juaristi, és «vendre productes de proximitat de la comarca on ens trobem, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn».El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat en valor aquesta «aposta» de Caprabo per Catalunya, i ha remarcat que el mercat català és «viu, dinàmic i de futur», que aposta pel «producte de proximitat» i que disposa d'una producció alimentària «d'altíssim nivell». «Ens hem de marcar com a objectiu ser una de les potències alimentàries d'Europa», s'ha proposat. El cap de l'executiu també ha destacat el compromís del Govern amb la digitalització i l'economia circular i ha advertit que si es vol mantenir el nivell de consum i qualitat de vida, s'ha «d'anar cap a una reducció dràstica dels residus».