Usuaris de la bicicleta critica una campanya de Trànsit per «equiparar» conductors i víctimes

En un comunicat, la CCUB assegura que en la majoria d'ocasions amb sinistres on els conductors de vehicles de motor, maten o fereixen de gravetat a ciclistes, aquests conductors conduïen sota els efectes de l'alcohol o les drogues o amb actituds agressives al volant. «La distracció és el que normalment declaren per tal de sortir indemnes al judici», diu l'entitat, que afegeix que no es pot «posar en el mateix sac a la víctima i a l'agressor: mentre les famílies de les víctimes enterren als seus éssers estimats, els homicides estan lliures i molts anys després si arriba el judici, les penes són molt lleus».Per això, l'entitat demana endurir les penes als conductors que atropellen ciclistes i que es facin més controls per sancionar «les constants infraccions» per no respectar els 1,5 metres de distància entre cotxes i bicicletes.