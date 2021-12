Prop de 200 trucades al 112 per la forta ventada, la majoria a l'àrea metropolitana

Les ratxes de vent al Camp de Tarragona, d'entre 70 i 90 km/h

Actualitzada 08/12/2021 a les 16:38

Danys a la façana del Corte Inglés de Barcelona

Ratxes d'entre 70 i 90 km/h a nombroses comarques

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores un total de 198 trucades per 136 incidències relacionades amb la forta ventada. Gairebé totes provenen de l'àrea metropolitana: Barcelonès (101 trucades, 87 de les quals de Barcelona ciutat), Vallès Occidental (48 trucades, 23 de les quals provinents de Sabadell) i Vallès Oriental (15) concentren la gran part d'incidències pel vent, que bufa amb ratxes d'entre 60 i 80 km/h.En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han rebut una cinquantena d'avisos en només tres hores i mitja –de 10 a 13.30 hores- pel vendaval, principalment a la regió metropolitana nord (37). El servei més destacat ha estat la caiguda d'uns llums de Nadal a sobre d'un cotxe en un carrer de Badia del Vallès. El succés s'ha produït pels voltants de dos quarts d'una del migdia a l'avinguda Costa Blava i no s'han hagut de lamentar ferits, segons els Bombers.A Barcelona ciutat, els Bombers de Barcelona ja acumulen un total de 88 serveis al llarg d'aquest dimecres. Els serveis més destacats han estat la caiguda d'un pollancre de grans dimensions a l'avinguda Meridiana amb el carrer Trinxant, que no ha causat ferits. I també la caiguda d'alguns elements de la façana del Corte Inglés de plaça de Catalunya. No hi ha hagut danys personals, però sí desperfectes en alguns vehicles aparcats al carrer de Fontanella.Les ratxes de vent s'han anat reforçant al llarg del matí i ja se situen entre els 70 i els 90 km/h a nombroses comarques, especialment al Camp de Tarragona, Penedès, Catalunya Central i àmbit metropolità. Destaquen registres com els 93,2 km/h dels Hostalets de Pierola, el 90,4 km/h de Portbou, els 85 km/h de Mataró-Port, els 84 km/h de la Riba, els 84,2 km/h de Font-rubí, els 78,5 km/h de Mas de Barberans, els 76,7 km/h d'Òdena, els 76 km/h de Santa Margarida de Montbui o els 72 km/h de Badalona-Centre, segons les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.