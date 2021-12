No faltaran joguines aquest Nadal, segon el sector

Una nina, número 1 en vendes

Nous formats

La campanya de Nadal arriba en plena crisi pel que fa a les matèries primeres i al transport, amb un encariment dels preus de plàstic i cartró, entre d'altres, que ha generat una distorsió en el mercat i retards en l'arribada de comandes. «Hi ha molt producte que encara és al mar, però no és cert que les joguines no arribaran per Nadal, els últims contenidors arriben a principis de desembre», explica el CEO d'IMC Toys, Albert Ventura, a l'ACN.La previsió amb què es treballa la campanya de Nadal des del sector permet que s'hagi pogut preveure el retard, i un cop a port es derivin els productes als establiments. «Que el consumidor no es posi nerviós, si el producte que busca no és a la botiga, ha de demanar-lo, perquè arribarà», assevera.Des de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines confirmen aquest fet, apuntant que es tracta d'una situació prevista. «No podem parlar en cap cas de desabastament, una campanya tan concentrada en la última part de l'any, amb un alt volum de productes, no es prepara d'un dia per l'altre», assenyala el seu president, José Antonio Pastor.La previsió del sector situa la nina «Bebés Llorones», d'IMC Toys, en el número 1 de vendes per aquestes festes. «Serà per tercer any consecutiu la joguina més venuda d'aquest Nadal», explica Ventura.El segon producte més venut de la campanya, segons les dades de la companyia, és VIP Pets. Es tracta d'una creació pròpia també d'IMC Toys, que converteix petits gossets en ninots que es poden pentinat i fins i tot tintar els cabells.L'empresa també situa dos dels seus jocs com dels més desitjats aquestes festes, un d'ells «La Máquina de la Verdad», que actua com un polígraf, i l'altre «Volcán Aventura», aquest ja èxit de vendes l'any passat.La firma afronta amb bona salut les dades de vendes, després que el confinament total de 2020 va fer que es replantegessin la manera d'arribar als seus distribuïdors i clients. Si abans de la pandèmia el contacte directe amb el producte era fonamental per decantar la decisió de compra, al març de 2020 es va optar per recrear el «showroom» de la firma en format virtual.»Crec que en un futur treballarem amb un model híbrid entre el 'showroom' real i un de virtual, no crec que aquest segon substitueixi el presencial», augura el CEO d'IMC Toys, que defensar poder remenar el producte en persona per decantar l'opció de compra. De fet, al novembre la firma van assistir en una fira a Londres amb «stand» propi, i esperen fer-ho en les properes fires del sector.Les dades acompanyen la firma terrassenca, que pronostiquen un creixement del 15% de les vendes respecte l'any anterior, fet que situa la facturació anual al voltant dels 160 MEUR. A més, durant la pandèmia han incrementat en un centenar els treballadors de la firma, arribant als 353, 200 dels quals a l'Estat espanyol.Aquest augment s'explica en part a l'esforç que s'ha fet per generar nous continguts audiovisuals vinculats a les seves joguines. «Abans s'invertia molt en motllos i disseny, i ara també s'han de crear sèries per arribar als menuts», apunta Ventura.De fet, el canal de l'empresa a YouTube, Kitoons, és el segon canal en aquesta xarxa amb més visualitzacions en llengua espanyola, amb 6,7 milions de subscriptors i 4.300 milions de visualitzacions. «Tenim una divisió de l'empresa que només es dedica a crear sèries», detalla Ventura, convençut que el futur passa per crear sinergies entre els productes audiovisuals i les joguines que els nens tenen a les mans.