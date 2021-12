El risc de rebrot puja 105 punts a les Terres de l'Ebre i arriba a 577

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 16.559, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 12.082. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 164.422 PCR i 107.863 tests d'antígens, dels quals el 7,40% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (6,18%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,65 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.063.209 casos, dels quals 979.376 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 21 més en les darreres hores i la xifra és de 24.183 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 28 de novembre i el 4 de desembre s'han declarat 49 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 34. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 722 persones; la setmana del 21 al 27 de novembre, n'hi havia 630.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.997 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 40 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.999. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.265 persones, cap més en les últimes hores.