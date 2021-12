Borràs demana a Aragonès que se sotmeti a la qüestió de confiança del 2023 encara que la CUP rebutgi els pressupostos

La presidenta del Parlament creu que caldrà un «replantejament de legislatura» si els acords no són vigents

Actualitzada 08/12/2021 a les 12:31

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a la qüestió de confiança del 2023 pactada amb la CUP tot i que els cupaires rebutgin els pressupostos. «És un compromís molt ferm que t'interpel·la, per tant espero que tothom tingui aquesta mateixa concepció del que vol dir fer política, que és complir allò que has acordat», ha apuntat en declaracions a Catalunya Informació, on ha subratllat que aquesta legislatura es va posar en marxa amb uns acords concrets. «Si aquests acords no són vigents, hi haurà un replantejament de legislatura, entenc», ha afegit.